США вдалося запобігти шатдауну: Трамп і Маск не змогли завадити ухваленню тимчасового бюджету

У суботу, 21 грудня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, що діятиме до березня 2025 року. Конгресу все ж вдалося ухвалити це багатостраждальне рішення.

Ухвалення законопроєкту відбулося попри зусилля новообраного президента Дональда Трамп. Республіканець виступив проти двопартійної угоди, завдяки якій зрештою і досягли компромісу, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про прийняття тимчасового бюджету у США

Джо Байден у своїй заяві після підписання законопроєкту описав остаточну угоду як "компроміс", який фінансує необхідні пріоритети, і назвав її "хорошою новиною" перед святковим сезоном.

Законопроєкт був винесений на голосування у п'ятницю, 20 грудня. Спікер Палати представників Майк Джонсон виніс на обговорення версію документу, який не містив у собі призупинення ліміту боргу, до розгляду якого закликав республіканців новообраний президент США Дональд Трамп.

Як пише CNN, ухвалений законопроєкт передбачає фінансування уряду до 14 березня 2025 року і включає близько 100 млрд доларів на ліквідацію стихійних лих, а також подовження терміну сільськогосподарського законопроєкту (мова йде про допомогу фермерам).

Після голосування в Палаті представників Джонсон сказав журналістам, що він розмовляв із Трампом і сказав, що вважаєє, що той "задоволений" результатом.

Зауважимо, що також проти закону активно виступа Ілон Маск. У соцмережі Х він поширював фейки про те, що документ нібито передбачає підвищення зарплати конгресменів на 40%; фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні за рахунок федерального бюджету, фінансування лабораторій біологічної зброї.