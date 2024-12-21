Принятие законопроекта произошло несмотря на усилия новоизбранного президента Дональда Трампа. Республиканец выступил против двухпартийного соглашения, благодаря которому в конце концов и достигли компромисса, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о принятии временного бюджета в США

Джо Байден в своем заявлении после подписания законопроекта описал окончательное соглашение как "компромисс", который финансирует необходимые приоритеты, и назвал его "хорошей новостью" перед праздничным сезоном.

Законопроект был вынесен на голосование в пятницу, 20 декабря. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынес на обсуждение версию документа, который не содержал в себе приостановление лимита долга, к рассмотрению которого призвал республиканцев новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Как пишет CNN, принятый законопроект предусматривает финансирование правительства до 14 марта 2025 года и включает около 100 млрд долларов на ликвидацию стихийных бедствий, а также продление срока сельскохозяйственного законопроекта (речь идет о помощи фермерам).

После голосования в Палате представителей Джонсон сказал журналистам, что он разговаривал с Трампом и сказал, что считает, что тот "доволен" результатом.

Заметим, что также против закона активно выступает Илон Маск. В соцсети Х он распространял фейки о том, что документ якобы предусматривает повышение зарплаты конгрессменов на 40%; финансирование нового стадиона для NFL в Вашингтоне за счет федерального бюджета, финансирование лабораторий биологического оружия.