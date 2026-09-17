США схвалили 85 мільйонів на гігантські батареї: як це допоможе втримати світло

Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC) уряду США схвалила виділення 85 мільйонів євро кредиту для української компанії ДТЕК. Ці кошти спрямують на посилення енергосистеми України.

На що виділили кошти

Рішення ухвалила Рада директорів DFC 16 вересня, повідомили в ДТЕК.

Фінансування спрямують на проєкт систем накопичення електроенергії потужністю 200 мегаватів і ємністю 400 мегават-годин.

Такі промислові акумулятори працюють як велетенські павербанки для країни, захищаючи нас від раптових відключень.

Створені з використанням американських технологій системи зберігання енергії уже працюють на шести майданчиках у центральній Україні,

– зазначили у ДТЕК.

Вони здатні реагувати на перепади напруги за лічені мілісекунди, що допомагає втримати стабільність мережі та зменшити ризики блекаутів після російських обстрілів.

Яке значення має ця угода

У ДТЕК зазначили, що це одна з найбільших боргових угод корпорації для України та найбільша угода DFC в українському енергетичному секторі від початку повномасштабної війни.

Угода відкриває шлях до нових іноземних приватних інвестицій у відновлення України,

– наголосили в компанії.

Нове фінансування має дозволити ДТЕК розширювати потужності зберігання енергії та реалізовувати інші проєкти.

Нагадаємо, в Україні вже працюють великі парки акумуляторів, які допомагають підтримувати стабільність енергосистеми під час російських атак. Так, у 2025 році ДТЕК збудував парки батарей для зберігання електроенергії загальною потужністю 200 мегаватів у Київській та Дніпропетровській областях.