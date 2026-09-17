На що виділили кошти

Рішення ухвалила Рада директорів DFC 16 вересня, повідомили в ДТЕК.

Фінансування спрямують на проєкт систем накопичення електроенергії потужністю 200 мегаватів і ємністю 400 мегават-годин.

Такі промислові акумулятори працюють як велетенські павербанки для країни, захищаючи нас від раптових відключень.

Створені з використанням американських технологій системи зберігання енергії уже працюють на шести майданчиках у центральній Україні,

– зазначили у ДТЕК.

Вони здатні реагувати на перепади напруги за лічені мілісекунди, що допомагає втримати стабільність мережі та зменшити ризики блекаутів після російських обстрілів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Яке значення має ця угода

У ДТЕК зазначили, що це одна з найбільших боргових угод корпорації для України та найбільша угода DFC в українському енергетичному секторі від початку повномасштабної війни.

Угода відкриває шлях до нових іноземних приватних інвестицій у відновлення України,

– наголосили в компанії.

Нове фінансування має дозволити ДТЕК розширювати потужності зберігання енергії та реалізовувати інші проєкти.

Нагадаємо, в Україні вже працюють великі парки акумуляторів, які допомагають підтримувати стабільність енергосистеми під час російських атак. Так, у 2025 році ДТЕК збудував парки батарей для зберігання електроенергії загальною потужністю 200 мегаватів у Київській та Дніпропетровській областях.