На что были выделены средства

Решение принял Совет директоров DFC 16 сентября, сообщили в ДТЭК.

Финансирование будет направлено на проект систем накопления электроэнергии мощностью 200 мегаватт и емкостью 400 мегаватт-часов.

Такие промышленные аккумуляторы работают как гигантские павербанки для страны, защищая нас от внезапных отключений.

Созданные с использованием американских технологий системы хранения энергии уже работают на шести площадках в центральной Украине,

– отметили в ДТЭК.

Они способны реагировать на перепады напряжения за считанные миллисекунды, что помогает поддерживать стабильность сети и снизить риски отключений электроэнергии после российских обстрелов.

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Какое значение имеет это соглашение

В ДТЭК отметили, что это одно из крупнейших долговых соглашений корпорации для Украины и крупнейшая сделка DFC в украинском энергетическом секторе с начала полномасштабной войны.

Соглашение открывает путь к новым иностранным частным инвестициям в восстановление Украины,

– подчеркнули в компании.

Новое финансирование должно позволить ДТЭК расширять мощности хранения энергии и реализовывать другие проекты.

Напомним, в Украине уже работают большие аккумуляторные парки, которые помогают поддерживать стабильность энергосистемы во время российских атак. Так, в 2025 году ДТЭК построил парки батарей для хранения электроэнергии общей мощностью 200 мегаватт в Киевской и Днепропетровской областях.