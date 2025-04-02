Найдорожчі вибори судді в історії: як Маск хотів вплинути на правосуддя у США

У США завершилися найдорожчі вибори судді в історії країни. На результат виборів вплинуло втручання Ілона Маска – виграла кандидатка, яку він не підтримував.

Вибори судді у Вісконсині

Суддя окружного суду округу Дейн Сьюзен Кроуфорд виграла вибори до верховного суду штату Вісконсин, зберігши ліберальну більшість (4-3), передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Ціна держави".

Читайте також Компанія Маска просить уряд США звільнити її від мит Трампа

Вона займе посаду замість судді Енн Волш Бредлі, яка йде у відставку. Кроуфорд перемогла консервативного кандидата Бреда Шимеля, колишнього генпрокурора штату від Республіканської партії.

Цікаво! Ці вибори стали важливим випробуванням для обох партій після торішніх президентських перегонів у США. Вони також стали перевіркою політичного впливу Ілона Маска, чий комітет America PAC витратив понад 12 мільйонів доларів на підтримку Бреда Шимеля.

Як Маск намагався підкупити виборців

Маск особисто відвідав Вісконсин напередодні виборів, роздаючи чеки на 1 мільйон доларів виборцям, які підписали його петицію проти "суддів-активістів".

Я ніколи не думала, що колись протистоятиму найбагатшій людині світу в боротьбі за справедливість у Вісконсині, і ми перемогли,

– заявила Сьюзен Кроуфорд після оголошення результатів.

Спочатку Маск обіцяв гроші всім, хто проголосував, але згодом вибрав лише двох підписантів петиції. Генпрокурор Джош Кол намагався заблокувати виплати, проте суди відхилили його позов.

Зауважте! Ці вибори мали особливе значення, оскільки не лише визначили склад верховного суду Вісконсину, а й стали першим серйозним політичним тестом менш ніж через три місяці після початку другого терміну Трампа.