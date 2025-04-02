Выборы судьи в Висконсине

Судья окружного суда округа Дейн Сьюзен Кроуфорд выиграла выборы в верховный суд штата Висконсин, сохранив либеральное большинство (4-3), передает 24 Канал со ссылкой на "Ціна держави".

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Она займет должность вместо судьи Энн Уолш Брэдли, которая уходит в отставку. Кроуфорд победила консервативного кандидата Брэда Шимеля, бывшего генпрокурора штата от Республиканской партии.

Интересно! Эти выборы стали важным испытанием для обеих партий после прошлогодней президентской гонки в США. Они также стали проверкой политического влияния Илона Маска, чей комитет America PAC потратил более 12 миллионов долларов на поддержку Брэда Шимеля.

Как Маск пытался подкупить избирателей

Маск лично посетил Висконсин накануне выборов, раздавая чеки на 1 миллион долларов избирателям, подписавшим его петицию против "судей-активистов".

Я никогда не думала, что когда-то буду противостоять самому богатому человеку мира в борьбе за справедливость в Висконсине, и мы победили,

– заявила Сьюзен Кроуфорд после объявления результатов.

Сначала Маск обещал деньги всем, кто проголосовал, но впоследствии выбрал только двух подписантов петиции. Генпрокурор Джош Кол пытался заблокировать выплаты, однако суды отклонили его иск.

Обратите внимание! Эти выборы имели особое значение, поскольку не только определили состав верховного суда Висконсина, но и стали первым серьезным политическим тестом менее чем через три месяца после начала второго срока Трампа.