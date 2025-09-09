Міністр енергетики США Кріс Райт закликав Європу відмовитися від закупівель російської нафти та газу. За його словами, це могло б спонукати Вашингтон запровадити жорсткіші санкції проти Москви.

Що вимагають США від країн ЄС?

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни повинні відмовитися від закупівель російської нафти та газу, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкційний тиск на Москву, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

За його словами, саме доходи від експорту енергоресурсів дозволяють Росії продовжувати фінансувати війну проти України.

Якби європейці провели межу і сказали: "Ми більше не будемо купувати російський газ, ми більше не будемо купувати російську нафту", – чи вплинуло б це на те, щоб США активніше вводили санкції? Безумовно,

– зазначив Райт.

Він додав, що як заміну Європа могла б перейти на американський скраплений природний газ, бензин та інші джерела енергії.

Райт нагадав, що в рамках угоди з Вашингтоном Євросоюз зобов'язався закупити американські енергоресурси на суму 750 мільярдів доларів до кінця 2028 року. За оцінкою США, такий варіант вигідний і самим європейцям.

Ми вважаємо, що це економічно доцільно для Європи. Потрібні надійні постачальники енергії, які є вашими союзниками, а не противниками. Інша причина в тому, що адміністрація Трампа, і, як я розумію, ЄС, ставлять найважливішою метою припинення війни Росії проти України,

– підкреслив міністр.

Що важливо знати про санкції проти Росії?