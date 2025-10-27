Економіст оцінив шанси Путіна обійти нові американські санкції
- Російські нафтові гіганти опинилися під санкціями з боку США, але Росія має досвід їх обходити, тож і цього разу намагатиметься це зробити.
- В Росії запровадили навчальну програму з обходу санкцій, за це керівник московського університету потрапив під персональні санкції Європи.
Президент США запровадив стосовно найбільших російських нафтових компаній "Ростефть", "Лукойл" жорсткі санкції. Є побоювання, що Росія спробує їх обійти, адже досвід такий вже має.
Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вже відпрацьована процедура перевантаження російської нафти з одного танкера на інший прямо в морі.
Росія вчить обходу санкцій у навчальних закладах
В умовах нових санкцій з боку США країна-агресорка намагатиметься всілякими шляхами їх обійти. Доктор економічних наук зазначив, що в Росії виникла ціла сфера зовнішньоторгових операцій – тіньова.
"Там навіть з'явилась спеціальна навчальна програма у вищій школі економіки, де я мав можливість колись працювати. Там вчать людей, як обходити санкції. За це керівник закладу (Микита Анісімов – 24 Канал) підпав під персональні санкційні обмеження в межах 19-го пакету", – озвучив Ліпсіц.
Він зауважив на тому, що мало лише впровадити санкції, варто стежити за їх дотриманням. Як зазначив Ліпсіц, слід постійно контролювати це, карати тих, хто їх порушує.
Навіть в Європі доволі багато компаній порушує санкції, періодично це виявляється. Але ми поки що не бачили жодного судового процесу, у підсумку якого керівники європейських компаній відправились би у в'язницю,
– підкреслив Ліпсіц.
Доктор економічних наук підсумував, що уряд має зайнятися тим, аби американський та європейський бізнес дійсно боявся співпрацювати з Росією. Наразі цього, з його слів, не відбувається.
Як експерти оцінюють нові санкції щодо Росії?
- Політолог Валерій Димов переконаний, що санкційні обмеження з боку Сполучених Штатів болісно вдарять по Росії. На його думку, якби їх американці впровадили на початку повномасштабної війни, тоді ціна на нафту підскочила б на 30 – 40%. Однак нині вона збільшилась несуттєво, бо світ більше не залежить від російських енергоресурсів, як це було раніше.
- Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов спрогнозував, що ці санкції дадуть ефект вже за декілька місяців, чекати пів року чи рік не доведеться. Він впевнений, що Путін злякався наслідків і саме тому делегував летіти у Вашингтон свого спецпредставника Дмитрієва.
- Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що Росія навчилася обходити санкції, використовуючи підставні фірми й змінюючи реквізити компаній. Він наголосив на тому, що втілення цих санкцій буде проблематичним через позицію Китаю. Ця країна дає Росії орієнтовно 40% виручки, а Вашингтон, на його думку, повпливати на Пекін не зможе.