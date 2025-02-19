Загроза конфіденційності та судові позови: як Маск заощадив США мільярди доларів

Мільярдер Ілон Маск реалізував ініціативу, яка дозволила заощадити США близько 50 мільярдів доларів. Водночас вона викликала занепокоєння через спроби отримати доступ до податкових даних американців.

Завдяки чому Маску вдалось зекономити кошти США

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що заощадити таку величезну суму вдалося завдяки створеному Маском Департаменту урядової ефективності (DOGE), передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Він зазначив, що ця програма скорочення витрат може зрештою заощадити суму, еквівалентну кільком відсоткам ВВП.

Це дуже хороший початок,

– зазначив міністр фінансів США.

Бессент запевнив, що американцям не слід хвилюватися через спроби команди DOGE отримати доступ до великого масиву податкових даних, зокрема інформації про окремих громадян.

Чи отримає DOGE доступ до податкових даних американців

Агентство Bloomberg повідомило в неділю, що команда DOGE лише запитала доступ до податкових даних, але поки що його не отримала. Бессент пояснив, що в Податковій службі США (IRS) аналізом застарілої ІТ-системи займається лише одна людина.

Він також уточнив, що двоє співробітників Мінфіну мають лише переглядовий доступ до платіжних систем, без можливості вносити зміни. Проте, генеральні прокурори 19 штатів разом із трьома профспілками подали судові позови, щоб заблокувати доступ DOGE до конфіденційної системи.