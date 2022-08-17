Чи стабілізується долар у найближчі тижні: прогноз експерта

Останніми днями курс долару утримується в коридорі 40,30 – 40,60 гривні за долар. Попри це, продавці іноземної валюти намагаються наблизитися до позначки 41 гривня за долар.

Про це розповіла 24 каналу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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Яким буде курс

Анна Золотько прогнозує, що подібні тенденції залишатимуться актуальними й протягом найближчого тижня: курс коливатиметься в межах 39 – 41 гривень за долар.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Одним із стабілізуючих факторів стала активізація банків щодо пропозиції купівлі іноземної валюти за безготівкову гривню за "депозитною" схемою, що її не так давно відкрив Національний банк. Цей канал купівлі валюти є досить непоганою альтернативою для невеличких сум за рахунок суттєво меншого курсу купівлі.

Анна Золотько пояснює, що такий механізм запустили ще два великих банки за останній тиждень, тому він стає все більш доступним для пересічних українців. Проте додає, що навряд чи "депозитну" схему слід вважати головним стримуючим фактором, але все ж деякий стабілізуючий вплив на готівковий сегмент ринку вона має.

До слова, на безготівковому ринку баланс валютних інтервенцій НБУ залишається від’ємним. Протягом другого тижня серпня чистий продаж регулятором валюти на міжбанку склав 428 мільйонів доларів.

"Це на 50 мільйонів доларів менше, ніж за тиждень до того, та суттєво менше показників червня-липня, проте дефіцит іноземної валюти у безготівковому сегменті залишається стійким. Й поки я не бачу потенціалу для зміни цього тренду". – зазначила директорка.

Прогнози експертів щодо ситуації

Раніше економічний експерт Данило Монін розповів, що у серпні долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень.

У той час експерт Борис Кушнірук прогнозує неминуче зростання долара у серпні.

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