На тлі безпекової ситуації в країні: у НБУ повідомили, як в Україні зміниться стан економіки

Безпекова ситуація в Україні в останні місяці значно погіршилася. Крім того, перспектива на найближчі місяці теж не є поганою.

Що у НБУ кажуть про стан економіки та бюджету?

Зокрема оновлений макропрогноз Нацбанку за липень 2025 року враховує інтенсифікацію російських атак як на фронті, так і в тилу, передає 24 Канал з посиланням на заступника очільника НБУ Сергія Ніколайчука.

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Річ у тім, що дуже збільшилась інтенсивність повітряних атак. Тому НБУ, вважає, що безпекова ситуація навіть у найближчі квартали буде гіршою, ніж це оцінювали у квітні.

Через це НБУ передбачає необхідність вищих видатків на оборону. Це стосується не тільки 2025 року, але й 2026 року. Крім того, Національний банк вже врахував проєкт змін до бюджету про збільшення видатків на 400 мільярдів гривень.

Також, ми враховуємо, що наступного року видатки на оборону залишатимуться значними. Тому ми досить суттєво переглянули прогноз дефіциту бюджету - 19% ВВП,

– повідомив Сергій Ніколайчук.

Ніколайчук додав, що фінансування дефіциту є ключовим питанням. НБУ оцінює, що на наступний рік Україні необхідно 35 мільярдів доларів. І це з урахуванням надходжень цього року, які будуть перенесені на наступний рік.

На 2027 рік знадобиться ще 30 мільярдів доларів. Ця приблизно збігається з оцінкою уряду в потребі 75 мільярдів доларів на два роки.

Важливо! Однак не вся сума гарантована, і над залученням цих коштів потрібно попрацювати, щоб уникнути ускладнень.