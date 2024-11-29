Найгірший місяць у році: євро переживає не найкращі часи

У грудні євро зазнає найбільших складнощів за цей рік. Це пов'язано з новими торгівельними митами США, які завдадуть удару по економіці регіону.

Що буде з євро

За листопад вартість євро впала на 3% до 1,05 долара, що нижче дворічного мінімуму, досягнутого раніше. Це найбільше падіння за місяць з травня 2023 року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Євро суттєво втратив позиції на тлі зростання занепокоєння інвесторів щодо потенційного впливу запропонованих Дональдом Трампом тарифів на американський імпорт. Аналітики попереджають, що такі заходи можуть призвести до спаду в європейській економіці, що спонукає політиків розглянути можливість більш агресивного зниження процентних ставок у відповідь.

Стагнація зростання економіки та політичні потрясіння в Німеччині та Франції ще більше посилили нещодавній розпродаж євро.

Після перемоги на виборах Дональда Трампа відбулося помітне зростання вартості долара, що різко контрастує з євро, який продемонстрував найгірші результати серед валют Групи 10. Аналітики пов'язують цю розбіжність з очікуваннями того, що Європейський центральний банк здійснить значне скорочення вартості запозичень, потенційно знизивши її на 150 базисних пунктів до кінця 2025 року. Таке зниження приблизно вдвічі перевищує прогнози, зроблені Федеральним резервом.