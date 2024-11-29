Что будет с евро

За ноябрь стоимость евро упала на 3% до 1,05 доллара, что ниже двухлетнего минимума, достигнутого ранее. Это самое большое падение за месяц с мая 2023 года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Евро существенно потерял позиции на фоне роста беспокойства инвесторов относительно потенциального влияния предложенных Дональдом Трампом тарифов на американский импорт. Аналитики предупреждают, что такие меры могут привести к спаду в европейской экономике, что побуждает политиков рассмотреть возможность более агрессивного снижения процентных ставок в ответ.

Стагнация роста экономики и политические потрясения в Германии и Франции еще больше усилили недавнюю распродажу евро.

После победы на выборах Дональда Трампа произошёл заметный рост стоимости доллара, что резко контрастирует с евро, который продемонстрировал худшие результаты среди валют Группы 10. Аналитики связывают это расхождение с ожиданиями того, что Европейский центральный банк осуществит значительное сокращение стоимости заимствований, потенциально снизив ее на 150 базисных пунктов до конца 2025 года. Такое снижение примерно вдвое превышает прогнозы, сделанные Федеральным резервом.