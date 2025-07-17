Як оформити статус "Дитина війни" та що він дає

Тисячі дітей в Україні зазнали страждань через російську агресію. Цим маленьким українцям держава надає спеціальний статус, який дозволяє отримувати певні пільги.

Хто має право на статус "Дитина війни"?

Сьогодні статус "Дитина війни" в Україні надається дітям віком до 18 років, які постраждали внаслідок збройних конфліктів чи воєнних дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду №268.

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Відповідно до рішення Кабміну, на цей статус діти можуть претендувати за кількох умов:

якщо дитина постраждала фізично, перебуваючи у зоні бойових дій, що стало причиною проблем зі здоров'ям;

якщо дитина зазнала сексуального насильства за час війни;

якщо дитину незаконно викрали або утримували в полоні;

якщо дитина зазнала психологічного насильства під час тимчасової окупації чи в зоні бойових дій через полон або каліцтво батьків.

Важливо! Для отримання статусу "Дитина війни" необхідно надати докази того, що відносно дитини вчинили злочин. Зокрема, це можуть бути висновки судово-медичної експертизи.

Як оформити статус "Дитина війни"?

Оформити статус може законний представник чи опікун дитини. Для цього йому необхідно звернутися до служби у справах неповнолітніх та надати низку документів:

заяву про оформлення статусу;

документ, що підтверджує його особу як законного представника дитини;

довідку про те, що дитина знаходиться на обліку внутрішньо переміщених осіб (за наявності);

паспорт громадянина України та закордонний (за наявності);

витяг з реєстру територіальної громади (якщо є);

свідоцтво про народження дитини чи інший документ на підтвердження її особи.

Слід знати! Статус надається за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання дитини, незалежно від того, знаходиться вона в зоні бойових дій чи має статус ВПО.

Які пільги дає статус "Дитина війни"?

Статус "Дитина війни" наразі не дає права на додаткові виплати для неповнолітніх, проте передбачені пільги:

можливість першочергового зарахування до державних і комунальних дитячих садків;

право на безплатне харчування в дошкільних закладах та загальноосвітніх, причому різного типу та форми власності.

Важливо! На місцевому рівні влада може допомагати дітям з цим статусом у здобутті освіти та виділяти кошти на щорічне оздоровлення або психологічну допомогу.