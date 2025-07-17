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Економіка Соцвиплати Як оформити статус "Дитина війни" та що він дає
17 липня, 19:00
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Як оформити статус "Дитина війни" та що він дає

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Статус "Дитина війни" надається дітям до 18 років, які постраждали від воєнних дій, за певних умов, таких як фізичні чи психологічні травми, викрадення, або насильство.

  • З цим статусом діти мають пільги, такі як першочерговість при вступі до освітніх закладів та безплатне харчування, але не передбачає додаткових виплат.

     

Тисячі дітей в Україні зазнали страждань через російську агресію. Цим маленьким українцям держава надає спеціальний статус, який дозволяє отримувати певні пільги.

Хто має право на статус "Дитина війни"? 

Сьогодні статус "Дитина війни" в Україні надається дітям віком до 18 років, які постраждали внаслідок збройних конфліктів чи воєнних дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду №268.

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Відповідно до рішення Кабміну, на цей статус діти можуть претендувати за кількох умов:

  • якщо дитина постраждала фізично, перебуваючи у зоні бойових дій, що стало причиною проблем зі здоров'ям;
  • якщо дитина зазнала сексуального насильства за час війни;
  • якщо дитину незаконно викрали або утримували в полоні;
  • якщо дитина зазнала психологічного насильства під час тимчасової окупації чи в зоні бойових дій через полон або каліцтво батьків. 

Важливо! Для отримання статусу "Дитина війни" необхідно надати докази того, що відносно дитини вчинили злочин. Зокрема, це можуть бути висновки судово-медичної експертизи. 

Як оформити статус "Дитина війни"?

Оформити статус може законний представник чи опікун дитини. Для цього йому необхідно звернутися до служби у справах неповнолітніх та надати низку документів:

  • заяву про оформлення статусу;
  • документ, що підтверджує його особу як законного представника дитини;
  • довідку про те, що дитина знаходиться на обліку внутрішньо переміщених осіб (за наявності);
  • паспорт громадянина України та закордонний (за наявності);
  • витяг з реєстру територіальної громади (якщо є);
  • свідоцтво про народження дитини чи інший документ на підтвердження її особи. 

Слід знати! Статус надається за зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання дитини, незалежно від того, знаходиться вона в зоні бойових дій чи має статус ВПО. 

Які пільги дає статус "Дитина війни"?

Статус "Дитина війни" наразі не дає права на додаткові виплати для неповнолітніх, проте передбачені пільги:

  • можливість першочергового зарахування до державних і комунальних дитячих садків;
  • право на безплатне харчування в дошкільних закладах та загальноосвітніх, причому різного типу та форми власності. 

Важливо! На місцевому рівні влада може допомагати дітям з цим статусом у здобутті освіти та виділяти кошти на щорічне оздоровлення або психологічну допомогу. 