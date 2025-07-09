Хто має право на пенсію по втраті годувальника
Пенсія по втраті годувальника доступна його родичам, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал безоплатної правничої допомоги.
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Це можуть бути:
- Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- Діти (у тому числі діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;
- Діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Право на виплати мають рідні діти померлого, усиновлені, а також пасинок чи падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків.
Який розмір пенсії
Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:
- На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
- На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.
Проте діти, які не мають права на пенсію у звʼязку з втратою годувальника, можуть отримувати державну соціальну допомогу.
Соціальна допомога для дітей
Право на державну соціальну допомогу у разі смерті годувальника мають діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.
Її розмір встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
- 150 % – на трьох і більше дітей померлого годувальника;
- 120 % – на двох дітей померлого годувальника;
- 100 % – на одну дитину померлого годувальника.
Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника та виплачується до досягнення нею 18-річного віку.