Хто не зможе отримати статус дитина війни

Вони визначаються постановою КМУ №268 "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів", пише 24 Канал з посиланням на Дію.

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Зазначається, що право на отримання статусу має дитина, яка не досягла повноліття, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції та заходів із забезпечення національної безпеки й оборони:

отримала поранення, контузію, каліцтво;

зазнала фізичного, сексуального насильства;

була викрадена або незаконно вивезена за межі України;

залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;

зазнала психологічного насильства.

Статус надається органом опіки та піклування, зокрема:

за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як ВПО; або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; чи за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини,

– уточнили у Дії.

Зокрема під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

Важливо! Тобто особа, що не відповідає певним критеріям, не зможе отримати статус дитини війни.