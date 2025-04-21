Як отримати статус "дитина війни"

Заява та необхідні документи подаються до служби у справах дітей за місцем проживання або перебування дитини, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Інвалідність І групи у 2025 році: які нові виплати та пільги доступні

Куди звертатися:

  • Служба у справах дітей за місцем проживання або перебування дитини.

  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

  • Орган опіки та піклування.

Хто може подати заяву:

  • Законний представник дитини (батьки, опікуни).

  • Родичі (бабуся, дідусь, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра).

  • Дитина, яка досягла 14 років, може звернутися самостійно.

Необхідні документи:

  • Заява про надання статусу "дитина війни".

  • Свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини.

  • Паспорт заявника.

  • Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником.

  • Довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

  • Медичні документи, що підтверджують отримані тілесні ушкодження або психологічні травми (за потреби).

  • Інші документи, що підтверджують обставини, за яких дитина постраждала внаслідок воєнних дій.

Рішення про надання статусу ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. У разі позитивного рішення, дитині надається статус "дитина війни", що підтверджується відповідним документом.​

Зауважте! Статус "дитина війни" не анулюється після досягнення дитиною повноліття.