Как получить статус "ребенок войны"
Заявление и необходимые документы подаются в службу по делам детей по месту жительства или пребывания ребенка, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Куда обращаться:
Служба по делам детей по месту жительства или пребывания ребенка.
Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Орган опеки и попечительства.
Кто может подать заявление:
Законный представитель ребенка (родители, опекуны).
Родственники (бабушка, дедушка, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра).
Ребенок, достигший 14 лет, может обратиться самостоятельно.
Необходимые документы:
Заявление о предоставлении статуса "ребенок войны".
Свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность ребенка.
Паспорт заявителя.
Документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем.
Справка о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии).
Медицинские документы, подтверждающие полученные телесные повреждения или психологические травмы (при необходимости).
Другие документы, подтверждающие обстоятельства, при которых ребенок пострадал в результате военных действий.
Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. В случае положительного решения, ребенку предоставляется статус "ребенок войны", что подтверждается соответствующим документом.
Обратите внимание! Статус "ребенок войны" не аннулируется после достижения ребенком совершеннолетия.