Как получить статус "ребенок войны"

Заявление и необходимые документы подаются в службу по делам детей по месту жительства или пребывания ребенка, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Куда обращаться:

Служба по делам детей по месту жительства или пребывания ребенка.

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Орган опеки и попечительства.

Кто может подать заявление:

Законный представитель ребенка (родители, опекуны).

Родственники (бабушка, дедушка, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра).

Ребенок, достигший 14 лет, может обратиться самостоятельно.

Необходимые документы:

Заявление о предоставлении статуса "ребенок войны".

Свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность ребенка.

Паспорт заявителя.

Документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем.

Справка о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии).

Медицинские документы, подтверждающие полученные телесные повреждения или психологические травмы (при необходимости).

Другие документы, подтверждающие обстоятельства, при которых ребенок пострадал в результате военных действий.

Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. В случае положительного решения, ребенку предоставляется статус "ребенок войны", что подтверждается соответствующим документом.

Обратите внимание! Статус "ребенок войны" не аннулируется после достижения ребенком совершеннолетия.