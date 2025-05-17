Скільки років потрібно працювати, аби заробити на мінімальну пенсію

В Україні діють чіткі вимоги до трудового стажу для призначення мінімальної пенсії. Втім, громадянам прийдеться чимало відпрацювати офіційно, щоб мати право на виплати в старості.

Як отримати мінімальну пенсію за віком

В Україні право на пенсію за віком визначається на основі страхового стажу. Чим коротший стаж, тим пізніше можна розраховувати на виплати, повідомляє 24 Канал.

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Відповідно, у 2025 році встановлені такі вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію:

у 60 років – не менше 32 років стажу;

у 63 роки – від 22 до 31 року стажу;

у 65 років – від 15 до 21 року стажу.

Однак, якщо людина має менше ніж 15 років стажу, пенсія за віком не надається. У таких випадках можливе отримання державної соціальної допомоги

Які періоди враховуються до страхового стажу До страхового стажу враховуються періоди, коли сплачувалися єдині соціальні внески (ЄСВ), за умови, що сума внесків не була нижчою за мінімально встановлений рівень для відповідного періоду.

Що робити, якщо не вистачає стажу

Якщо до пенсійного віку стажу не вистачає, є два варіанти: