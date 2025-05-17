17 травня, 11:20
Скільки років потрібно працювати, аби заробити на мінімальну пенсію
Основні тези
- В Україні для отримання мінімальної пенсії за віком у 2025 році потрібно мати 32 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років.
- Якщо стаж менше 15 років, пенсія за віком не надається, але можлива державна соціальна допомога.
В Україні діють чіткі вимоги до трудового стажу для призначення мінімальної пенсії. Втім, громадянам прийдеться чимало відпрацювати офіційно, щоб мати право на виплати в старості.
Як отримати мінімальну пенсію за віком
В Україні право на пенсію за віком визначається на основі страхового стажу. Чим коротший стаж, тим пізніше можна розраховувати на виплати, повідомляє 24 Канал.
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Відповідно, у 2025 році встановлені такі вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію:
- у 60 років – не менше 32 років стажу;
- у 63 роки – від 22 до 31 року стажу;
- у 65 років – від 15 до 21 року стажу.
Однак, якщо людина має менше ніж 15 років стажу, пенсія за віком не надається. У таких випадках можливе отримання державної соціальної допомоги
Які періоди враховуються до страхового стажуДо страхового стажу враховуються періоди, коли сплачувалися єдині соціальні внески (ЄСВ), за умови, що сума внесків не була нижчою за мінімально встановлений рівень для відповідного періоду.
Що робити, якщо не вистачає стажу
Якщо до пенсійного віку стажу не вистачає, є два варіанти:
- Продовжувати працювати, щоб здобути необхідний стаж.
- Докупити стаж через добровільну сплату ЄСВ за періоди, коли внески не сплачувалися. Це можливо в межах програми добровільної участі в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування.