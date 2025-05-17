Как получить минимальную пенсию по возрасту

В Украине право на пенсию по возрасту определяется на основе страхового стажа. Чем короче стаж, тем позже можно рассчитывать на выплаты, сообщает 24 Канал.

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Соответственно, в 2025 году установлены следующие требования к страховому стажу для выхода на пенсию:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года – от 22 до 31 года стажа;

в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Однако, если человек имеет менее 15 лет стажа, пенсия по возрасту не предоставляется. В таких случаях возможно получение государственной социальной помощи

Какие периоды учитываются в страховой стаж В страховой стаж учитываются периоды, когда уплачивались единые социальные взносы (ЕСВ), при условии, что сумма взносов не была ниже минимально установленного уровня для соответствующего периода.

Что делать, если не хватает стажа

Если до пенсионного возраста стажа не хватает, есть два варианта: