Не вистачає стажу для пенсії: як не залишитися без грошей після 60

У Пенсійному фонді з'явилася можливість укладати договір для сплати добровільних страхових внесків. Тобто, якщо вам не вистачає років для виходу на пенсію, ви можете їх докупити.

Пенсійний фонд запустив програму, яка дозволяє добровільно вносити страхові внески для того, щоб збільшити стаж для майбутньої пенсії.

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Про це розповіла на брифінгу заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська. За її словами, на порталі ПФУ тепер є простий інструмент, який дозволяє всього у декілька кліків зробити страховий внесок.

Хто може купувати стаж для пенсії

Насамперед такий механізм потрібен для осіб, які:

на даний час знаходяться за кордоном і заробляють там, але хочуть отримувати пенсію в Україні;

у передпенсійному віці й не вистачає стажу для пенсії;

працюють й отримують низький дохід, а добровільні внески можуть збільшити розмір майбутньої пенсії.

Для того, щоб здійснювати добровільні внески, вам потрібно

Як зазначається на сайті Пенсійного фонду, застраховані та не застраховані особи старше 16 років можуть взяти у цьому участь. Також можна сплатити страхові внески на користь третіх осіб за власним бажанням.

Скільки потрібно сплачувати внесків

Ті, хто уклав договір з Пенсійним фондом, можуть самостійно обирати скільки часу бажають сплачувати внески, їхню періодичність та розмір.

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Сплачені стразові внески зараховуються за місяць, коли надійшли кошти. Відповідно, цей місяць буде зарахований до страхового стажу, а за нього буде враховано заробітну плату, якщо особа незастрахована. Якщо ж застрахована, то буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

До приладу, ви за певний місяць сплатили 2 000 гривень. Для застрахованої особи місячний заробіток, який потім врахують при обчисленні пенсії, збільшиться на понад 9 000 гривень. Тобто кожні 100 гривень сплаченого внеску збільшує місячну зарплату майже на 455 гривень.