Пенсионный фонд запустил программу, позволяющую добровольно вносить страховые взносы с тем, чтобы увеличить стаж для будущей пенсии.
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Об этом рассказала на брифинга заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская. По ее словам, на портале ПФУ теперь есть простой инструмент, позволяющий всего в несколько кликов внести страховой взнос.
Кто может покупать стаж для пенсии
В первую очередь такой механизм нужен для лиц, которые:
- в настоящее время находятся за границей и зарабатывают там, но хотят получать пенсию в Украине;
- в предпенсионном возрасте и не хватает стажа для пенсии;
- работают и получают низкий доход, а добровольные взносы могут увеличить размер будущей пенсии.
Как отмечается на сайте Пенсионный фонд, застрахованные и не застрахованные лица старше 16 лет могут принять в этом участие. Также можно уплатить страховые взносы в пользу третьих лиц по собственному усмотрению.
Сколько нужно платить взносы
Те, кто заключил договор с Пенсионным фондом, могут самостоятельно выбирать, сколько времени желают платить взносы, их периодичность и размер.
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К прибору вы за определенный месяц оплатили 2 000 гривен. Для застрахованного лица месячный заработок, который затем учтут при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 000 гривен. То есть, каждые 100 гривен уплаченного взноса увеличивает месячную зарплату почти на 455 гривен.