Пенсионный фонд запустил программу, позволяющую добровольно вносить страховые взносы с тем, чтобы увеличить стаж для будущей пенсии.

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Об этом рассказала на брифинга заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская. По ее словам, на портале ПФУ теперь есть простой инструмент, позволяющий всего в несколько кликов внести страховой взнос.

Кто может покупать стаж для пенсии

В первую очередь такой механизм нужен для лиц, которые:

в настоящее время находятся за границей и зарабатывают там, но хотят получать пенсию в Украине;

в предпенсионном возрасте и не хватает стажа для пенсии;

работают и получают низкий доход, а добровольные взносы могут увеличить размер будущей пенсии.

Для того чтобы осуществлять добровольные взносы, вам нужно заключить договор с Пенсионным Фондом с помощью электронной подписи, Дия.Подписи или системы gov.id.

Как отмечается на сайте Пенсионный фонд, застрахованные и не застрахованные лица старше 16 лет могут принять в этом участие. Также можно уплатить страховые взносы в пользу третьих лиц по собственному усмотрению.

Сколько нужно платить взносы

Те, кто заключил договор с Пенсионным фондом, могут самостоятельно выбирать, сколько времени желают платить взносы, их периодичность и размер.

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Уплаченные стразовые взносы зачисляются через месяц, когда поступили средства. Соответственно, этот месяц будет отнесен к страховому стажу, а за него будет учтена заработная плата, если лицо незастрахованное. Если же застрахована, то будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

К прибору вы за определенный месяц оплатили 2 000 гривен. Для застрахованного лица месячный заработок, который затем учтут при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 000 гривен. То есть, каждые 100 гривен уплаченного взноса увеличивает месячную зарплату почти на 455 гривен.