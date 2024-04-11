Вихід на пенсію: скільки для цього потрібно стажу

Пенсіонери можуть вийти на пенсію після 60 років. Час виходу залежить від кількості набутого стажу.

Яка кількість стажу потрібна майбутньому пенсіонеру

Українці можуть піти на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років. Піти на пенсію раніше можуть лише ті, хто має спеціальність, яка підпадає під вислугу років.

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У 2024 році вимоги такі:

для виходу на пенсію у 60 років особі необхідно набути щонайменше 31 рік страхового стажу;

у 63 роки – мінімум 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Як зміняться вимоги до стажу

Як отримати пенсію, якщо немає стажу ви можете прочитати тут

Вимоги до стажу будуть змінюватись щорічно до 2028 року. Оновлення діятимуть для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки. Для бажаних піти на заслужений відпочинок у 65 років умови не зміняться.

Аби піти на пенсію у 60 років майбутній пенсіонер має набути:

у 2025 році щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для тих, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу зміняться так: