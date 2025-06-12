Як зараховується стаж мобілізованим українцям у 2025 році
- Стаж мобілізованих українців зараховується повністю, включаючи перебування у полоні, і не втрачається для нарахування пенсії.
- Служба в зоні бойових дій зараховується у потрійному розмірі для страхового стажу, що дає право на пенсію за вислугу років з 55 років для чоловіків і 50 років для жінок.
Сотні тисяч мобілізованих українців сьогодні несуть військову службу у складі Збройних сил України. Військовослужбовці захищають країну не один місяць або й рік, тому їм необхідно знати, як цей період впливає на їхній страховий стаж.
Як зараховують страховий стаж мобілізованим
Мобілізованим українцям увесь період, який вони провели на військовій службі, зараховується у страховий і трудовий стаж, а також до вислуги років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До страхового стажу військовослужбовців також зараховують період перебування у полоні.
Навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за працівника, якого мобілізували до армії, час служби:
- не втрачається для нарахування пенсії;
- не перериває стаж роботи за фахом.
Важливо! Мобілізація також не є підставою для звільнення людини з роботи. Роботодавець на час проходження співробітником військової служби усуває його від виконання службових обов’язків і робить відповідний запис у трудовій книжці. Однак робоче місце зберігається за мобілізованим.
Як розраховуються стаж за службу у зоні бойових дій
Мобілізованим українцям, які служать у зоні бойових дій, стаж зараховують у потрійному розмірі, тобто 1 місяць рахується за 3.
Участь у бойових діях дає військовим право на пенсію за вислугу років:
- чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності 25 років стажу;
- жінки мають право на пенсію у 50 років за наявності 20 років стажу.
Для оформлення пенсії із зарахуванням потрійного стажу військовому необхідно подати оригінали документів до Пенсійного фонду:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідку про службу у зоні бойових дій;
- трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби);
- довідки про заробітну плату чи грошове забезпечення (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);
- фото для отримання пенсійного посвідчення.
Варто знати! Документи для оформлення пенсій військовослужбовцям, як правило, готують територіальні центри комплектування і соціальної підтримки або підрозділи, де несли службу військові.