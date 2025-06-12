Як зараховується стаж мобілізованим українцям у 2025 році

Сотні тисяч мобілізованих українців сьогодні несуть військову службу у складі Збройних сил України. Військовослужбовці захищають країну не один місяць або й рік, тому їм необхідно знати, як цей період впливає на їхній страховий стаж.

Як зараховують страховий стаж мобілізованим

Мобілізованим українцям увесь період, який вони провели на військовій службі, зараховується у страховий і трудовий стаж, а також до вислуги років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До страхового стажу військовослужбовців також зараховують період перебування у полоні.

Навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за працівника, якого мобілізували до армії, час служби:

не втрачається для нарахування пенсії;

не перериває стаж роботи за фахом.

Важливо! Мобілізація також не є підставою для звільнення людини з роботи. Роботодавець на час проходження співробітником військової служби усуває його від виконання службових обов’язків і робить відповідний запис у трудовій книжці. Однак робоче місце зберігається за мобілізованим.

Як розраховуються стаж за службу у зоні бойових дій

Мобілізованим українцям, які служать у зоні бойових дій, стаж зараховують у потрійному розмірі, тобто 1 місяць рахується за 3.

Участь у бойових діях дає військовим право на пенсію за вислугу років:

чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності 25 років стажу;

жінки мають право на пенсію у 50 років за наявності 20 років стажу.

Для оформлення пенсії із зарахуванням потрійного стажу військовому необхідно подати оригінали документів до Пенсійного фонду:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про службу у зоні бойових дій;

трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби);

довідки про заробітну плату чи грошове забезпечення (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

фото для отримання пенсійного посвідчення.

Варто знати! Документи для оформлення пенсій військовослужбовцям, як правило, готують територіальні центри комплектування і соціальної підтримки або підрозділи, де несли службу військові.