Деякі курсанти матимуть стипендію у 20 тисяч гривень: Шмигаль розповів, хто саме отримає кошти

Стипендії для курсантів в Україні становитимуть 8 тисяч гривень. Водночас випускники-відмінники отримуватимуть 20 тисяч гривень.

Стипендії курсантам в Україні

Таку постановку ухвалив Кабінет міністрів України, пише 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у ВРУ.

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Стосовно стипендій курсантам. Як Президент України й пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову – вона прийнята, підписана, опублікована,

– зазначив Шмигаль.

Він заявив, що стипендія курсантам – 8 тисяч гривень. Водночас на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно – 20 тисяч гривень.

І відповідно проходження практики – теж 20 тисяч гривень,

– додав Денис Шмигаль.

Важливо! Постанова щодо стипендій запрацює з 1 травня поточного року.