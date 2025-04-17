Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. У МОН при цьому назвали основні дані цього експериментального проєкту.

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Скільком студентам надали гранти

Протягом цього навчального року можливість отримати державний грант на здобуття вищої освіти надали 14 190 студентам. З них 93% (13 179) осіб підтвердили надання державного гранту через мобільний застосунок Дія.

За підсумками грантової урядової програми виші отримали до 1 грудня 2024 року перший платіж у розмірі майже 144 мільйонів гривень, а до 1 квітня 2025 року – другий платіж у сумі майже 141 мільйон гривень.

Водночас 2% студентів (290 осіб) у другому семестрі припинили надання державних грантів через відрахування, надання академвідпустки або зміну джерела фінансування навчання.

До слова, уряд планує продовжити надавати державну фінансову підтримку здібним студентам.

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Надання грантів на вищу освіту у 2024 році: коротко