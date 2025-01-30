Про це йшлося на нараді за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра економіки Юлії Свириденко, віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова та міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи діятиме грантова система на навчання у вишах у 2025 році

Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що практику надання грантів здібним студентам продовжать і цьогоріч.

Торік ми видали 143,5 мільйона гривень грантів для понад 13 тисяч вступників,

– уточнив прем'єр.

І додав, що Кабмін продовжуватиме цю практику, аби талановита й вмотивована молодь мала можливість здобути потрібну освіту.

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Надання грантів на вищу освіту у 2024 році: коротко