Об этом шла речь на совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра экономики Юлии Свириденко, вице-премьер-министра Михаила Федорова и министра образования и науки Оксена Лисового. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Будет ли действовать грантовая система на обучение в вузах в 2025 году
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что практику предоставления грантов способным студентам продолжат и в этом году.
В прошлом году мы выдали 143,5 миллиона гривен грантов для более 13 тысяч абитуриентов,
– уточнил премьер.
И добавил, что Кабмин будет продолжать эту практику, чтобы талантливая и мотивированная молодежь имела возможность получить нужное образование.
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Предоставление грантов на высшее образование в 2024 году: коротко
- Грант в 2024 году могли получить студенты-первокурсники, которые получали первое высшее образование по контракту.
- Грант предоставляли на сумму от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).
- Сумму гранта определяли индивидуально: по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.
- Чтобы получить государственный грант, поступающий должен был иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).
- Студенты специальности "Психология" получили больше всего грантов 2024 года.