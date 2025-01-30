Об этом шла речь на совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра экономики Юлии Свириденко, вице-премьер-министра Михаила Федорова и министра образования и науки Оксена Лисового. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Будет ли действовать грантовая система на обучение в вузах в 2025 году

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что практику предоставления грантов способным студентам продолжат и в этом году.

В прошлом году мы выдали 143,5 миллиона гривен грантов для более 13 тысяч абитуриентов,

– уточнил премьер.

И добавил, что Кабмин будет продолжать эту практику, чтобы талантливая и мотивированная молодежь имела возможность получить нужное образование.

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Предоставление грантов на высшее образование в 2024 году: коротко