Большинство – это 90% опрошенных. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные обнародованные Государственной службой качества образования по результатам мониторингового исследования организации образовательного процесса.

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Довольны ли студенты и преподаватели вузов обучением и преподаванием

В Госслужбе отмечают, что высокий уровень удовлетворенности респондентов форматом организации образовательного процесса сохраняется несколько лет подряд. При этом только 5% преподавателей сообщили об ухудшении соответствующей ситуации.

Наиболее довольны организацией образовательного процесса преподаватели, которые работают очно (94%).

Относительно преподавателей, работающих в смешанном и дистанционном форматах, таких 90%.

Студенты, которые учатся очно, демонстрируют самый высокий уровень удовлетворенности (89%).

Уровень удовлетворенности смешанным и дистанционным форматом среди студентов – 88% и 89% соответственно.

Исследованием охватили 250 высших учебных заведений. В опросе приняли участие более 21 тысячи будущих бакалавров, более 5,5 тысяч магистрантов и 720 аспирантов, а также более 8 тысяч преподавателей.