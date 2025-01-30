Більшість – це 90% опитуваних. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані оприлюднені Державною службою якості освіти за результатами моніторингового дослідження організації освітнього процесу.

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Чи задоволені студенти і викладачі вишів навчанням та викладанням

У Держслужбі наголошують, що високий рівень задоволеності респондентів форматом організації освітнього процесу зберігається кілька років поспіль. При цьому лише 5% викладачів повідомили про погіршення відповідної ситуації.

Найбільш задоволені організацією освітнього процесу викладачі, які працюють очно (94%).

Щодо викладачів, які працюють у змішаному та дистанційному форматах, таких 90%.

Студенти, які навчаються очно, демонструють найвищий рівень задоволеності (89%).

Рівень задоволеності змішаним і дистанційним форматом серед студентів – 88% і 89% відповідно.

Дослідженням охопили 250 закладів вищої освіти. В опитуванні взяли участь понад 21 тисяча майбутніх бакалаврів, понад 5,5 тисячі магістрантів та 720 аспірантів, а також понад 8 тисяч викладачів.