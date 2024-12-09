Пенсійна реформа в Україні: як зміниться розрахунок страхових виплат

В межах пенсійної реформи перерахунок страхової виплати повністю переглянуть. Так в уряді хочуть запровадити систему балів замість складних розрахунків.

Як будуть нараховувати страхову пенсію

Тобто розмір виплати залежатиме від кількості зароблених протягом трудової діяльності балів, пише 24 канал з посиланням на Економічну правду.

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Ці бали людина отримуватиме кожного місяця:

протягом якого була офіційно працевлаштованою;

роботодавець здійснював за неї внески до Пенсійного фонду.

Коли прийде час виходити на пенсію, то розмір страхової виплати визначатимуть, помноживши суму зароблених за всю трудову діяльність балів на вартість одного бала,

– йдеться у матеріалі.

Як будуть переглядати індексацію

Вартість пенсійного бала переглядатимуть щороку у березні. Новий механізм замінить традиційну індексацію пенсій. Зокрема збільшуючи вартість бала, уряд автоматично збільшуватиме розміри пенсійних виплат.

Наразі індексація реалізується на таку суму:

відображає половину зростання середньої зарплати;

половину індексу інфляції.

Це означає, що у періоди, коли економіка розвивається стабільно, а інфляція низька, пенсії зростають менше, ніж зарплати,

– пише видання.

Зауважте! Таким чином прив'язка до вартості бала розв'яже цю проблему, бо його ціна буде залежна тільки від розміру середньої зарплати.