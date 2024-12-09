Как будут начислять страховую пенсию
То есть размер выплаты будет зависеть от количества заработанных в течение трудовой деятельности баллов, пишет 24 канал со ссылкой на Экономическую правду.
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Эти баллы человек будет получать каждый месяц:
- в течение которого был официально трудоустроенным;
- работодатель осуществлял за него взносы в Пенсионный фонд.
Когда придет время выходить на пенсию, то размер страховой выплаты будут определять, умножив сумму заработанных за всю трудовую деятельность баллов на стоимость одного балла,
– говорится в материале.
Как будут пересматривать индексацию
Стоимость пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте. Новый механизм заменит традиционную индексацию пенсий. В частности увеличивая стоимость балла, правительство автоматически будет увеличивать размеры пенсионных выплат.
Сейчас индексация реализуется на такую сумму:
- отражает половину роста средней зарплаты;
- половину индекса инфляции.
Это означает, что в периоды, когда экономика развивается стабильно, а инфляция низкая, пенсии растут меньше, чем зарплаты,
– пишет издание.
Заметьте! Таким образом привязка к стоимости балла решит эту проблему, потому что его цена будет зависеть только от размера средней зарплаты.