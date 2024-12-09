Как будут начислять страховую пенсию

То есть размер выплаты будет зависеть от количества заработанных в течение трудовой деятельности баллов, пишет 24 канал со ссылкой на Экономическую правду.

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Эти баллы человек будет получать каждый месяц:

в течение которого был официально трудоустроенным;

работодатель осуществлял за него взносы в Пенсионный фонд.

Когда придет время выходить на пенсию, то размер страховой выплаты будут определять, умножив сумму заработанных за всю трудовую деятельность баллов на стоимость одного балла,

– говорится в материале.

Как будут пересматривать индексацию

Стоимость пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте. Новый механизм заменит традиционную индексацию пенсий. В частности увеличивая стоимость балла, правительство автоматически будет увеличивать размеры пенсионных выплат.

Сейчас индексация реализуется на такую сумму:

отражает половину роста средней зарплаты;

половину индекса инфляции.

Это означает, что в периоды, когда экономика развивается стабильно, а инфляция низкая, пенсии растут меньше, чем зарплаты,

– пишет издание.

Заметьте! Таким образом привязка к стоимости балла решит эту проблему, потому что его цена будет зависеть только от размера средней зарплаты.