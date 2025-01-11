Страховий стаж в Україні: скільки слід заплатити для зарахування одного повного місяця

Для зарахування одного повного місяця для страхового стажу сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Це актуальна інформація на 2025 рік.

Скільки потрібно сплатити страхового стажу для зарахування повного місяця

Так страховий внесок має бути не менше ніж 1 760 гривень, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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У фонді нагадали, що мінімальний страховий внесок – це сума, яка визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску (22%).

Тобто, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць за договором про добровільну участь, має бути сплачено не менше 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати),

– пишуть у ПФУ.

Також у Пенсійному фонді зазначили, що українцям, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі).

Зауважте! Так дію укладених раніше договорів пролонговано до 31 грудня 2025 року.