Стаж у розмірі 39 років: якою буде пенсія
Розмір пенсії людини залежить, зокрема, від її страхового стажу. Цей показник суттєво впливає на суму виплат літньої людини.
Пенсія зі стажем 39 років
Якою буде пенсія зі стажем у 39 років, розповідає 24 Канал.
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Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість стажу, який надає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:
- після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;
- після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;
- після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.
Тобто зі стажем у 39 років людина може вийти на пенсію навіть у 60 років.
Якщо ж людина має стаж менше, ніж 15 років, то на пенсію вона претендувати не може. Але особа може отримувати державну соціальну допомогу, про що нагадали у Пенсійному фонді України.
Детальніше розрахувати можна через Пенсійний калькулятор.
Наприклад, якщо людина заробляє 15 тисяч гривень, то її пенсія становитиме 6 480 гривень.
Фото Пенсійний калькулятор. Розрахунок пенсії
Якщо людина вийде на відпочинок у 65 років (з зарплатнею у 20 тисяч гривень), то пенсія вже більша – 11 179 гривень.
Фото Пенсійний калькулятор. Розрахунок пенсії
Таким чином, не лише стаж визначає розмір пенсії. Також слід враховувати зарплату, вік виходу на відпочинок та інші показники. Однак, більший стаж все ж дозволяє отримати більші виплати та раніше отримувати пенсію.
Що ще слід знати про стаж
Наразі 9 років недостатньо, аби вийти на пенсію. Мінімальний розмір страхового стажу становить 15 років.
Водночас стаж у розмірі 33 роки дозволяє вийти на пенсію у 63 роки. Але розмір пенсії залежатиме від багатьох чинників.