Три додаткових роки: деяким пенсіонерам підвищать страховий стаж

Цього року, деякі чоловіки та жінки можуть отримати додаткових 3 роки до страхового стажу. Це пов'язано із сімейним станом.

Кому додадуть стаж

У 2024 році для матерів або батьків, які три роки перебували у декреті, додадуть цей час до страхового стажу. Важливо аби особа справді не працювала протягом декрету на жодній роботі.

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Проте, якщо період декрету не врахували до стажу, потрібно буде звернутися до ПФУ з документами.

Які документи треба подати

витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);

свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.

Починаючи з 2004 року декрет зараховують до стажу одному із батьків, лише, якщо вони отримували державну допомогу протягом цих трьох років.

У випадку декрету протягом 12 років через догляд за дитиною, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, треба надати такі документи: