Три додаткових роки: деяким пенсіонерам підвищать страховий стаж
16 березня 2024, 16:24Читать новость на русском
Цього року, деякі чоловіки та жінки можуть отримати додаткових 3 роки до страхового стажу. Це пов'язано із сімейним станом.
Кому додадуть стаж
У 2024 році для матерів або батьків, які три роки перебували у декреті, додадуть цей час до страхового стажу. Важливо аби особа справді не працювала протягом декрету на жодній роботі.
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Проте, якщо період декрету не врахували до стажу, потрібно буде звернутися до ПФУ з документами.Зауважте! Починаючи з 2004 року декрет зараховують до стажу одному із батьків, лише, якщо вони отримували державну допомогу протягом цих трьох років.
Які документи треба подати
- витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.
У випадку декрету протягом 12 років через догляд за дитиною, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, треба надати такі документи:
- свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть;
- посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок ЧАЕС;
- підтвердження того, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку;
- заяву про те, що мати/батько не користувалися чорнобильською пільгою за пунктом 13 ст. 30 закону про соцзахист українців, які постраждали через ЧАЕС.