Кому додадуть стаж

У 2024 році для матерів або батьків, які три роки перебували у декреті, додадуть цей час до страхового стажу. Важливо аби особа справді не працювала протягом декрету на жодній роботі.

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Проте, якщо період декрету не врахували до стажу, потрібно буде звернутися до ПФУ з документами.

Зауважте! Починаючи з 2004 року декрет зараховують до стажу одному із батьків, лише, якщо вони отримували державну допомогу протягом цих трьох років.

Які документи треба подати

витяг із трудової книжки, дані про відсутність підприємницької діяльності (для підтвердження факту декретної відпустки);

свідоцтво про народження дитини, паспорт чи свідоцтво про її смерть.

У випадку декрету протягом 12 років через догляд за дитиною, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, треба надати такі документи: