Кому добавят стаж

В 2024 году для матерей или родителей, которые три года находились в декрете, добавят это время в страховой стаж. Важно чтобы лицо действительно не работало в течение декрета ни на одной работе.

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Однако, если период декрета не учли в стаж, нужно будет обратиться в ПФУ с документами.

Какие документы нужно подать

  • выписку из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска);
  • свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.

В случае декрета в течение 12 лет по уходу за ребенком, который пострадал от аварии на ЧАЭС, надо предоставить следующие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти;
  • удостоверение ребенка, пострадавшего в результате ЧАЭС;
  • подтверждение того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста;
  • заявление о том, что мать/отец не пользовались чернобыльской льготой по пункту 13 ст. 30 закона о соцзащите украинцев, пострадавших из-за ЧАЭС.