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Економіка Соцвиплати Які професії вимагатимуть найбільший стаж для пенсії в майбутньому
22 липня, 14:38
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Які професії вимагатимуть найбільший стаж для пенсії в майбутньому

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років в Україні потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, а до 2027 року цей показник зросте до 35 років.

  • Деякі професії, такі як військовослужбовці, педагоги, правоохоронці та інші, можуть вийти на пенсію за вислугу років з меншим стажем.

     

В Україні вимоги до страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії, постійно змінюються. У майбутньому для багатьох професій знадобиться чималий розмір стажу.

Який розмір стажу необхідний для пенсії? 

У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років українцю необхідно мати щонайменше 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

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Якщо страхового стажу замало, громадяни мають такі альтернативи: 

  • вийти на пенсію у 63 роки – при стажі від 22 до 32 років;
  • вийти на відпочинок у 65 років – при стажі від 15 до 22 років.

Важливо! Це загальні вимоги для оформлення пенсії за віком, вони не враховують індивідуальні особливості призначення виплат.

Які професії вимагатимуть більшого стажу в майбутньому?

У майбутньому вимоги до мінімального страхового стажу зростатимуть. Щороку розмір необхідного стажу збільшуватиметься на 12 місяців. 

Зокрема, для пенсії за віком у 60 років буде необхідно: 

  • у 2026 році – мінімум 33 роки стажу;
  • у 2027 році – 34 роки стажу;
  • у 2027 році – 35 років стажу. 

В інших вікових категоріях спостерігатиметься аналогічне підвищення: у 2028 році для 63 років вимога до стажу становитиме від 25 до 35 років, для 65 років – від 15 до 25 років. 

Втім в Україні є низка професій, які дозволяють вийти на заслужений відпочинок достроково і вимагають менше стажу. За вислугу років можуть оформити пенсію: 

  • військовослужбовці;
  • педагоги;
  • правоохоронці;
  • рятувальники;
  • авіатори;
  • спортсмени;
  • медичні працівники;
  • шахтарі та працівники важкої промисловості. 

Варто знати! Всі інші професії, які не призводять до втрати фахової працездатності або придатності, вимагатимуть у майбутньому найбільшого стажу для отримання пенсії у 60 років. 