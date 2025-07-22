Які професії вимагатимуть найбільший стаж для пенсії в майбутньому
- У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років в Україні потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, а до 2027 року цей показник зросте до 35 років.
Деякі професії, такі як військовослужбовці, педагоги, правоохоронці та інші, можуть вийти на пенсію за вислугу років з меншим стажем.
В Україні вимоги до страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії, постійно змінюються. У майбутньому для багатьох професій знадобиться чималий розмір стажу.
Який розмір стажу необхідний для пенсії?
У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років українцю необхідно мати щонайменше 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Якщо страхового стажу замало, громадяни мають такі альтернативи:
- вийти на пенсію у 63 роки – при стажі від 22 до 32 років;
- вийти на відпочинок у 65 років – при стажі від 15 до 22 років.
Важливо! Це загальні вимоги для оформлення пенсії за віком, вони не враховують індивідуальні особливості призначення виплат.
Які професії вимагатимуть більшого стажу в майбутньому?
У майбутньому вимоги до мінімального страхового стажу зростатимуть. Щороку розмір необхідного стажу збільшуватиметься на 12 місяців.
Зокрема, для пенсії за віком у 60 років буде необхідно:
- у 2026 році – мінімум 33 роки стажу;
- у 2027 році – 34 роки стажу;
- у 2027 році – 35 років стажу.
В інших вікових категоріях спостерігатиметься аналогічне підвищення: у 2028 році для 63 років вимога до стажу становитиме від 25 до 35 років, для 65 років – від 15 до 25 років.
Втім в Україні є низка професій, які дозволяють вийти на заслужений відпочинок достроково і вимагають менше стажу. За вислугу років можуть оформити пенсію:
- військовослужбовці;
- педагоги;
- правоохоронці;
- рятувальники;
- авіатори;
- спортсмени;
- медичні працівники;
- шахтарі та працівники важкої промисловості.
Варто знати! Всі інші професії, які не призводять до втрати фахової працездатності або придатності, вимагатимуть у майбутньому найбільшого стажу для отримання пенсії у 60 років.