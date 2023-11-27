Якщо не заробили, то можна купити: як збільшити свій страховий стаж

Аби вийти на пенсію за віком, потрібно досягнути мінімум 60 років та набути 30 років страхового стажу. Проте щороку цей показник росте, тож у 2028 році українцям потрібно буде напрацювати 35 років стажу.

Як купити страховий стаж

Враховуючи постійний ріст вимог до страхового стажу для виходу на пенсію, деякі українці можуть не встигнути вийти на законний відпочинок у 60 років. Проте стаж, якого не вистачає, можна купити у ПФУ.

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Як купити страховий стаж:

треба зайти на сайт ПФУ;

обрати опцію "Договір на добровільну участь";

заповнити форму та сплатити кошти.

Стаж можна купити не лише собі, а й для третіх осіб.

Розмір та частоту сплати внеску кожен визначає самостійно. Один повний місяць стажу коштує не мене розміру мінімального страхового внеску – 1 474 гривень.

Вимоги до стажу у 2023 році

У 2023 році вимоги до необхідного страхового стажу для входу на пенсію такі:

щоб вийти у 60 років – треба 30 років стажу;

у 63 роки – понад 20 років;

у 65 років – від 15 до 20 років.

Ті, хто не напрацює 15 років стажу до 65-річного віку, отримуватимуть від держави соціальну допомогу, тобто мінімальну пенсію.

Як змінюватимуться вимоги для виходу на пенсію у 63 роки: