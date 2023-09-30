Що робити українцям які не отримали достатню кількість страхового стажу

Соціальна пенсія надається громадянам, які не змогли отримати необхідну кількість стажу протягом життя. Ця виплата призначається тимчасово.

Хто може отримати соціальну пенсію

Щороку кількість пропрацьованих років для отримання страхового стажу збільшується. До прикладу з початку 2023 року аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати мінімум 30 років стажу, в 63 – 20 років.

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Якщо ви хочете піти на заслужений відпочинок у 65 років:

у 2024 році для цього потрібно отримати від 15 до 21 року страхового стажу;

2025 рік – від 15 до 22 років;

2026 рік – від 15 до 23 років;

2027 рік – від 15 до 24 років;

2028 рік – від 15 до 25 років.

Соціальна виплата вираховується як різниця таких даних:

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривні;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, проте він не має бути більшим за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 684 гривні.

Соціальна пенсія надається якщо людина у 65 років не отримала достатню кількість стажу.

Не надається соціальна пенсія, якщо:

хтось із членів сім'ї протягом року придбав будь-що на суму понад 50 тисяч гривень;

в родині є особа, яка отримує грошову допомогу від держави;

сім'я має у власності ще одне житло, при умові, що загальна площа на особу перевищує 21 квадратний метр і 10,5 метрів квадратного метра на родину;

родина має більш як 1 авто;

комісія виявила в осіб додаткові джерела доходу;

сукупний дохід родини в середньому за 6 останніх місяців понад 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – 2 093 гривні.

Як оформити соціальну пенсію

Соціальну пенсію призначає спеціальна комісія, яка перевіряє стан здоров'я та побутові умови пенсіонера.

Для оформлення соціальних виплат, необхідно звернутися в орган соціального захисту населення у якому обслуговуються громадяни, відповідно до вашого місяця прописки. Які документи потрібно надати:

заява;

посвідчення особи;

документ, який підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

декларація про доходи;

довідка з ПФУ, де вказується кількість стажу.

Якщо особа визнана непрацездатною, потрібно додати документи про опіку над нею.