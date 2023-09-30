Что делать украинцам, не получившим достаточное количество страхового стажа
30 сентября 2023, 11:55Читати новину українською
Источник:ПФУ
Социальная пенсия предоставляется гражданам, не сумевшим получить необходимое количество стажа в течение жизни. Эта выплата назначается временно.
Кто может получить социальную пенсию
Ежегодно количество проработанных лет для получения страхового стажа увеличивается. К примеру с начала 2023 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 30 лет стажа, в 63 – 20 лет.
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Если вы хотите пойти на заслуженный отдых в 65 лет:
- в 2024 году для этого необходимо получить от 15 до 21 года страхового стажа;
- 2025 год – от 15 до 22 лет;
- 2026 год – от 15 до 23 лет;
- 2027 год – от 15 до 24 лет;
- 2028 год – от 15 до 25 лет.
Социальная выплата рассчитывается как разница следующих данных:
- прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 гривны;
- среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, однако он не должен превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2 684 гривны.
Не предоставляется социальная пенсия, если:
- кто-то из членов семьи в течение года приобрел что-либо на сумму более 50 тысяч гривен;
- в семье есть лицо, получающее денежную помощь от государства;
- семья имеет в собственности еще одно жилье, при условии, что общая площадь на человека превышает 21 квадратный метр и 10,5 метров квадратного метра на семью;
- семья имеет более 1 авто;
- комиссия выявила у лиц дополнительные источники дохода;
- совокупный доход семьи в среднем за 6 последних месяцев свыше 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – 2 093 гривны.
Как оформить социальную пенсию
Для оформления социальных выплат, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения, в котором обслуживаются граждане, в соответствии с вашим месяцем прописки. Какие документы нужно предоставить:
- заявление;
- удостоверение личности;
- документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
- право на доходы;
- справка по ПФУ, где указывается количество стажа.