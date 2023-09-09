Відпрацьовані роки у Польщі: чи зарахують іноземний трудовий стаж в Україні
Джерело:ПФУ
Через війну багато українців виїхало до Польщі, де почали працювати. Логічним постало питання про зарахування такого стажу для отримання пенсії.
Зарахування трудового стажу з Польщі
Ще з 2012 року стаж, набутий на території Польщі, враховується до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні. Тобто, якщо людина працювала і в Україні, і в сусідній країні, її стаж сумується.
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Наприклад, якщо людина 25 років працювала в Україні і 5 років – у Польщі, вона має право на призначення пенсії за віком в Україні, оскільки у 2023 році для виходу на пенсію в 60 років їй необхідно мати не менше 30 років страхового стажу,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Також цей документ передбачає, що кожна з країн розраховує розмір виплат, відповідно до норм свого законодавства, враховуючи стаж набутий на її території.
Чи буде враховуватися стаж, набутий в інших країнах
Військова служба та страховий стаж набути за кордоном будуть враховуватися в Україні. Проте це стосується лише тих країн відповідний договір з якими Україна ратифікувала.Зверніть увагу! Під таке оновлене законодавство підпадає близько 2 мільйонів осіб.
Якщо ж людина, починаючи з 19 лютого 2014 року, працювала в організаціях, створених на тимчасово окупованих територіях, або була частиною військ агресора – її дільність на території України вважається не законною.