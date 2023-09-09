Зарахування трудового стажу з Польщі

Ще з 2012 року стаж, набутий на території Польщі, враховується до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні. Тобто, якщо людина працювала і в Україні, і в сусідній країні, її стаж сумується.

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Наприклад, якщо людина 25 років працювала в Україні і 5 років – у Польщі, вона має право на призначення пенсії за віком в Україні, оскільки у 2023 році для виходу на пенсію в 60 років їй необхідно мати не менше 30 років страхового стажу,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Нагадаємо! Так відбувається завдяки Угоді між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18.05.2012.

Також цей документ передбачає, що кожна з країн розраховує розмір виплат, відповідно до норм свого законодавства, враховуючи стаж набутий на її території.

Чи буде враховуватися стаж, набутий в інших країнах

Військова служба та страховий стаж набути за кордоном будуть враховуватися в Україні. Проте це стосується лише тих країн відповідний договір з якими Україна ратифікувала.

Зверніть увагу! Під таке оновлене законодавство підпадає близько 2 мільйонів осіб.

Якщо ж людина, починаючи з 19 лютого 2014 року, працювала в організаціях, створених на тимчасово окупованих територіях, або була частиною військ агресора – її дільність на території України вважається не законною.