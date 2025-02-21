21 лютого, 16:10
Скільки має бути стажу, щоб вийти на пенсію у 2025
Основні тези
- У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно 32 роки стажу, у 63 роки – 23 роки стажу, у 65 років – 15 років стажу.
- До 2028 року вимоги до стажу для 60 та 63 років поступово збільшуватимуться.
Щоб вийти на пенсію у 2025 році, потрібно набути достатньо стажу. Цьогоріч мінімально потрібна кількість змінилась.
Яка зараз норма стажу
Мінімум стажу також залежить від віку виходу на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У 2025 році мінімуми стажу такі:
- тим, хто хоче вийти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Чи зросте в Україні пенсійний вік
В Україні не буде зростати пенсійний вік. Проте, кількість стажу, який потрібно набути, змінюватиметься до 2028 року. Йдеться про показники для 60 та 63 років.
Зверніть увагу! Для 65 років мінімум – 15 років стажу не змінюватиметься.
Як зміниться мінімальний показник для 60 років:
- у 2026 році потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
Водночас Для 63 років вимоги зміняться так:
- у 2026 році мінімум складе 23 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 24 роки;
- у 2028 році – 25 років.