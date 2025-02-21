Скільки має бути стажу, щоб вийти на пенсію у 2025

Щоб вийти на пенсію у 2025 році, потрібно набути достатньо стажу. Цьогоріч мінімально потрібна кількість змінилась.

Яка зараз норма стажу

Мінімум стажу також залежить від віку виходу на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році мінімуми стажу такі:

тим, хто хоче вийти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Чи зросте в Україні пенсійний вік

В Україні не буде зростати пенсійний вік. Проте, кількість стажу, який потрібно набути, змінюватиметься до 2028 року. Йдеться про показники для 60 та 63 років.

Зверніть увагу! Для 65 років мінімум – 15 років стажу не змінюватиметься.

Як зміниться мінімальний показник для 60 років:

у 2026 році потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу;

потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу; у 2027 році – 34 роки;

– 34 роки; у 2028 році – 35 років.

Водночас Для 63 років вимоги зміняться так: