Окремі види додаткової відпустки можуть впливати на стаж. Це стосується людей окремих професій.

Хто може втратити частину стажу?

Працівники мають право на основну відпустку та додаткову без збереження заробітної плати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Додаткову відпустку можуть надавати співробітникам за роботу із шкідливими та важкими умовами праці. До страхового стажу цих працівників зараховується:

Час роботи у шкідливих або важких умовах, якщо працівник перебуває у таких умовах не менше половини тривалості робочого дня;

Період проходження щорічної основної та додаткової відпустки за роботу у шкідливих і важких умовах;

Час праці вагітних жінок, які на підставі медичного висновку переведені на легшу роботу без впливу несприятливих факторів.

Для визначення права на додаткову відпустку враховуються лише ті дні, коли працівник фактично працював у шкідливих чи важких умовах не менше половини робочого дня. Проте відомо, що період додаткової неоплачуваної відпустки не входить до страхового стажу роботи в шкідливих чи важких умовах.

Відтак перебування у неоплачуваній відпустці може негативно вплинути на нарахування стажу, який дає право на пенсію.

Пенсія для працівників зі шкідливими чи важкими умовами праці

Такі працівники можуть отримувати пенсію на пільгових умовах. Це стосується людей, які зайняті повний робочий день на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці після досягнення 50 років.

Стаж для отримання пільгової пенсії:

для чоловіків: від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких щонайменше 10 років на зазначених роботах;

для жінок: від 15 років 6 місяців до 20 років, з яких не менше 7 років 6 місяців на таких роботах.

Для жінок пенсійний вік поступово підвищується з 45 до 50 років залежно від дати народження.