23 травня, 14:44
Ви маєте це знати: як пенсія залежить від стажу
Основні тези
- Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, залежно від наявного страхового стажу.
- З 2025 року для пенсії у 60 років потрібно 32 роки стажу, у 63 роки – 22 роки, у 65 років – 15 років.
Від стажу залежить не тільки розмір майбутньої пенсії. Також він впливає на вік виходу на заслужений відпочинок.
Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію
Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Для кожного віку встановлена своя мінімально необхідна кількість стажу. Станом на 2025 рік, ці мінімуми такі:
- для того, аби піти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
До 2028 року мінімуми для 60 та 63 років будуть щорічно зростати. А от показник для 65 років поки що буде без змін.
Нагадаємо! Для розрахунку пенсії використовується формула "П = Зп х Кс", де під "Зп" мається на увазі зарплата з якої в період трудової діяльності сплачувались страхові внески, "Кс" – коефіцієнт страхового стажу.