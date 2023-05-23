НБУ визначив основні цілі щодо курсу долара
23 травня 2023, 19:39Читать новость на русском
Джерело:НБУ
НБУ опублікувало нову стратегію розвитку, де визначив однією із цілей зміцнення гривні. Також в установі хочуть запобігти коливанню курсу долара на готівковому ринку більш ніж на 5% від офіційного.
Яка стратегія НБУ
Загалом НБУ виділив два напрямки на яких буде сфокусована увага установи: спротив російській агресії та відновлення країни.
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- "фокус спротиву" – короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності у фінансовій системі та економіці загалом. Вони включають застосування інструментів для контролю над інфляцією та курсом національної валюти, підтримання банківської системи тощо;
- "фокус відновлення" – середньострокові заходи для запуску перетворень, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки. Наприклад: зниження бюрократичних бар'єрів, підвищення прозорості та конкурентності середовища, залучення інвестицій тощо.
Першою сходинкою до реалізації "фокусу спротиву" є зміцнення гривні та недопущення різниці понад 5% між готівковим та офіційним курсом.
Ціль передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".
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- Відтепер страхові виплати та повернення страхових платежів можна здійснювати на користь нерезидентів за достроково припиненими договорами страхування, укладеними після початку повномасштабного вторгнення.
- Також з 20 травня набрало чинності рішення про розблокування валютних операцій з оплати страховиками членських внесків у міжнародні організації та міжнародні об'єднання страховиків.
- Щоб отримати відсотки за ОВДП після 1 квітня 2023 року потрібно мати 90 календарних днів поспіль мінімального безперервного терміну володіння інвестором ОВДП.