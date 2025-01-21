21 січня 2025, 16:00
Попит на валюту залишається високим: у січні українці купили понад 900 мільйонів доларів
Основні тези
- У січні 2024 року українці купили загалом 930 мільйонів доларів іноземної валюти.
- За перші 20 днів січня НБУ здійснив інтервенції на 2,5 мільярди доларів.
Українці продовжують активно купувати валюту. За перші 20 днів січня населенням було викуплено загалом 930 мільйонів доларів. Йдеться загалом про безготівковий та готівковий сегменти іноземної валюти.
Як зріс попит на валюту серед населення
За перші 20 днів січня НБУ здійснив "чисті" інтервенції на суму 2,5 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Богдана Данилишина.
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Тобто, населення за цей період викупило орієнтовно 39% від суми інтервенцій регулятора.
На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36 мільярди доларів (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,40 гривень за долар.
Співвідношення інтервенцій НБУ до кількості валюти, яке купувало населення протягом останніх років було таке:
- у 2022 році українці купили лише 4% від загальної суми інтервенцій регулятора;
- у 2023 році – 17%;
- у 2024 році – 35%.