Попит на валюту залишається високим: у січні українці купили понад 900 мільйонів доларів

Українці продовжують активно купувати валюту. За перші 20 днів січня населенням було викуплено загалом 930 мільйонів доларів. Йдеться загалом про безготівковий та готівковий сегменти іноземної валюти.

Як зріс попит на валюту серед населення

За перші 20 днів січня НБУ здійснив "чисті" інтервенції на суму 2,5 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Богдана Данилишина.

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Тобто, населення за цей період викупило орієнтовно 39% від суми інтервенцій регулятора.

Богдан Данилишин Колишній голова Ради Національного банку України На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ становитимуть 36 мільярди доларів (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,40 гривень за долар.

Співвідношення інтервенцій НБУ до кількості валюти, яке купувало населення протягом останніх років було таке: