Встигнути до 1 липня: хто може втратити субсидію

21 травня 2024, 09:02
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Джерело:

ПФУ

У неопалювальний сезон більшість українців отримують перераховану субсидію автоматично. Проте є й ті, кому треба звернутися до ПФУ до 1 липня.

Хто має звернутися до ПФУ

Встигнути подати заявку, щоб виплати нараховували з початку опалювального сезону потрібно наступним категоріям українців:

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  • які є отримувачами житлово-комунальної субсидії або пільги;
  • були отримувачами субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року;
  • проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;
  • з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи ПФУ за перепризначенням субсидії або пільги.

Що потрібно зробити

До 1 липня необхідно подати заяву та усі необхідні документи у ПФУ у один із вказаних способів:

  • сервісні центри ПФУ;
  • уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;
  • центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);
  • вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • мобільний додаток “Пенсійний фонд”;
  • портал Дія;
  • також це можна зробити поштою.
Автор: Тетяна Стельмах