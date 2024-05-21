Встигнути до 1 липня: хто може втратити субсидію
21 травня 2024, 09:02Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У неопалювальний сезон більшість українців отримують перераховану субсидію автоматично. Проте є й ті, кому треба звернутися до ПФУ до 1 липня.
Хто має звернутися до ПФУ
Встигнути подати заявку, щоб виплати нараховували з початку опалювального сезону потрібно наступним категоріям українців:
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- які є отримувачами житлово-комунальної субсидії або пільги;
- були отримувачами субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року;
- проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;
- з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи ПФУ за перепризначенням субсидії або пільги.
Що потрібно зробити
До 1 липня необхідно подати заяву та усі необхідні документи у ПФУ у один із вказаних способів:
- сервісні центри ПФУ;
- уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);
- вебпортал електронних послуг ПФУ;
- мобільний додаток “Пенсійний фонд”;
- портал Дія;
- також це можна зробити поштою.